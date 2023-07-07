Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории

Александр ШумилинПятница, 7 июля 2023, 13:00
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории

На Бахмутском направлении украинские силы обороны вернули ранее оккупированные территории.

Источник: сообщение командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского

Прямая речь: "Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории".

Детали: Сырский не указал деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута. "Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - написал он.

Реклама:

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Сирский в интервью выразил убеждение, что Бахмут, за который идут жестокие бои, освободят от оккупантов.

Темы: БахмутДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Бахмут
"Гиацинты", "Пионы", "Малахит": ССО показали огненную "жатву" под Бахмутом
Защитники заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем − Минобороны
Кадыровцы возле Бахмута пока не появлялись - батальон "Свобода"
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: