Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории

На Бахмутском направлении украинские силы обороны вернули ранее оккупированные территории.

Источник: сообщение командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского

Прямая речь: "Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории".

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Детали: Сырский не указал деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута. "Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - написал он.

3-я ОШБр на околицях Бахмута знищує російський танк pic.twitter.com/CzOxi7zODk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2023

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