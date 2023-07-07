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Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории

Александр ШумилинПятница, 7 июля 2023, 13:00
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории

На Бахмутском направлении украинские силы обороны вернули ранее оккупированные территории.

Источник: сообщение командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского

Прямая речь: "Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории".

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Детали: Сырский не указал деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута. "Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - написал он.

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Предыстория: 

  • Ранее Сирский в интервью выразил убеждение, что Бахмут, за который идут жестокие бои, освободят от оккупантов.

Темы: БахмутДонбасс
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