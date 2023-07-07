Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Пятница, 7 июля 2023, 13:00
На Бахмутском направлении украинские силы обороны вернули ранее оккупированные территории.
Источник: сообщение командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского
Прямая речь: "Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории".
Детали: Сырский не указал деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута. "Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - написал он.
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3-я ОШБр на околицях Бахмута знищує російський танк pic.twitter.com/CzOxi7zODk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2023
Предыстория:
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- Ранее Сирский в интервью выразил убеждение, что Бахмут, за который идут жестокие бои, освободят от оккупантов.