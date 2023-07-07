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Генсек НАТО о поставках кассетных боеприпасов: Украина защищает себя

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 15:53

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальные поставки Киеву кассетных боеприпасов, отметив, что Украина защищает себя в агрессивной войне.

Об этом Столтенберг сказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек отметил, что НАТО как организация не имеет единой позиции по использованию этого типа боеприпасов.

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"Некоторые союзники подписали конвенцию (о кассетных боеприпасах. – Ред.), а некоторые союзники не подписали конвенцию", – сказал генсек, имея в виду конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов.

"От конкретных союзников зависит принятие решений о поставках оружия и военных поставок Украине", – добавил он.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что Украина столкнулась с жестокой войной.

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"Эта жестокость ежедневно отражается в том факте, что ежедневно мы видим жертвы, и что кассетные боеприпасы используются обеими сторонами", – добавил Столтенберг.

Впрочем, он отметил, что Россия использует кассетные боеприпасы в жестокой агрессивной войне, чтобы завоевать другую страну.

"В то же время Украина использует их, чтобы защитить себя", – сказал Столтенберг.

Лучший способ завершить эту жестокую войну заключается в том, чтобы Россия прекратила атаковать другую страну, подчеркнул генсек НАТО.

По данным СМИ, которые ссылаются на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором, в частности, будут и кассетные снаряды.

В Пентагоне пока официально не подтвердили передачу кассетных боеприпасов Украине, но отметили, что этот вопрос действительно обсуждают.

Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Темы: НАТОУкраина
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