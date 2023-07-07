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На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка

"Украинская правда"Пятница, 7 июля 2023, 18:07
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Фото иллюстративное

Российские оккупанты сообщают, что пробка начала образовываться в Крыму перед выездом на Крымский мост.

Источник: медиа оккупантов "Крыминформ", российский телеграм-канал "Astra"

Детали: Очередь на Крымский мост со стороны Керчи составляет около часа. В ней находится более 250 авто.

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Также указывается, что со стороны Краснодарского края никаких осложнений для проезда к досмотровым пунктам нет.

В то же время, в Керчь прибыл десантный корабль, который будет перевозить машины туристов в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С начала лета из-за усиления проверок для заезда на Крымский мост перед ним начали образовываться многокилометровые пробки.
  • 3 июля оккупационные власти сообщили, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров.
  • Из-за километровых пробок при въезде на Крымский мост в российской власти решили привлечь силы военных, чтобы переправлять людей на оккупированный полуостров.

Темы: Крымоккупация
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