На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка

Российские оккупанты сообщают, что пробка начала образовываться в Крыму перед выездом на Крымский мост.

Источник: медиа оккупантов "Крыминформ", российский телеграм-канал "Astra"

Детали: Очередь на Крымский мост со стороны Керчи составляет около часа. В ней находится более 250 авто.

Реклама:

Также указывается, что со стороны Краснодарского края никаких осложнений для проезда к досмотровым пунктам нет.

В то же время, в Керчь прибыл десантный корабль, который будет перевозить машины туристов в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ