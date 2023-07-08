Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.

Источник: трансляция Офиса президента Украины

Прямая речь: "Украина заслуживает членства в НАТО.

И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет".

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Детали: Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".

"Наши строительные компании, которые являются лидерами этого рынка в Украине, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении страны", – подчеркнул турецкий президент.

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Напомним: Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что лидеры стран Североатлантического Альянса в заявлении по итогам саммита в Вильнюсе на следующей неделе будут стремиться отойти от формулировок Бухарестского саммита 2008 года, чего Украина длительное время требует.