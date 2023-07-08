Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 00:48
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Реджеп Эрдоган. Скрин из видеотрансляции

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.

Источник: трансляция Офиса президента Украины

Прямая речь: "Украина заслуживает членства в НАТО.

Реклама:

И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет".

Детали: Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".

"Наши строительные компании, которые являются лидерами этого рынка в Украине, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении страны", – подчеркнул турецкий президент.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Напомним: Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что лидеры стран Североатлантического Альянса в заявлении по итогам саммита в Вильнюсе на следующей неделе будут стремиться отойти от формулировок Бухарестского саммита 2008 года, чего Украина длительное время требует.

Темы: ТурцияУкраинаНАТОЭрдоган
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: