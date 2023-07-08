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Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 07:46
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Пожар в Кривом Роге. Фото из Telegram Лысака

Ночью 8 июля российские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, враг попал в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию.

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Произошло сразу два пожара. В целом огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его погасили.

Уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и машины".

Детали: По информации председателя ОВА, в результате вражеской атаки пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Лысак добавил, что сейчас продолжается обследование территории "прилета".

Напомним: Воздушные силы ВСУ ночью 8 июля предупреждали об угрозе применения российскими захватчиками ударных беспилотников на территории Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Темы: Кривой РогбеспилотникиРосcия
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