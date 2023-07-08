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Ночью ПВО сбила 5 "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 09:05
Ночью ПВО сбила 5 Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Противовоздушная оборона уничтожила 5 "Шахедов" ночью на 8 июля.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что Россия атаковала иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

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В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Воздушники отмечают, что "часть" БПЛА не сбили, сколько - не уточняется.

Они попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Напомним: Ночью 8 июля российские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, враг попал в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедвойна
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