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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 22:37
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Александр Пивненко, фото Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.

Источник: Зеленский во Львове после возвращения из Турции вместе с героическими командирами "Азова", передает Укринформ

Прямая речь: "Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.

Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины".

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Детали: Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Кроме того, глава государства наградил украинских военных государственными наградами.

Что предшествовало: 25 февраля 2022 года Зеленский назначил командующим Нацгвардии Юрия Лебедя.

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Темы: ЗеленскийНацгвардияЛьвов
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