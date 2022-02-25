Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины
Пятница, 25 февраля 2022, 12:34
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.
Источник: указ №73/2022, обнародованный 25 февраля
Дословно из документа: "Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины".
Предыстория:
- 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
- Перед тем командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.