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Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 11:34
Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины
ЮРИЙ ЛЕБЕДЬ, ФОТО: НГ

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.

Источник: указ №73/2022, обнародованный 25 февраля

Дословно из документа: "Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины".

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Предыстория: 

  • 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
  • Перед тем командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Темы: НацгвардияЗеленский
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