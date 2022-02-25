Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины

Пятница, 25 февраля 2022, 12:34
ЮРИЙ ЛЕБЕДЬ, ФОТО: НГ

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.

Источник: указ №73/2022, обнародованный 25 февраля

Дословно из документа: "Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины".

Предыстория: 

  • 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
  • Перед тем командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Темы: НацгвардияЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин отправил "вагнеровцев" убить Зеленского – The Times

Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Все новости...
Нацгвардия
Рада собирается пронумеровать нацгвардейцев
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: директор ГБР назвал основную версию следствия
Расстрел на Южмаше: комиссия обнаружила первые нарушения в воинской части и на заводе
Последние новости
08:01
Ради безопасности: Google Maps ограничивает некоторые функции в Украине
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: ядерные войска Путина, разговор Зеленского с Лукашенко
07:58
Бердянск временно оккупирован – ОГА
07:54
В Киеве заработают продуктовые магазины и транспорт
07:36
Путин отправил "вагнеровцев" убить Зеленского – The Times
07:20
Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше
07:17
В Украине больше не будет звучать "Русское радио"
07:08
Пентагон на угрозы Путина ядерным оружием: Мы способны защитить себя и союзников
06:33
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
06:26
Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог
Все новости...