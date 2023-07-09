За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW

За 500 дней полномасштабного вторжения Россия не смогла достичь в Украине ни одной запланированной цели.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине.

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Решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими войсками.

Украинские войска обеспечили инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части фронта тогда, как российские войска почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые они все еще контролируют".

Детали: В ISW отметили, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача освобождения стратегически важных территорий, которые все еще находятся под контролем РФ.

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Напомним: С начала полномасштабного российского вторжения почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, среди них 298 защитникам и защитницам присвоено звание Героя Украины.