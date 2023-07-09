Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 04:33
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Российские военные. ФОТО: GETTY IMAGES

За 500 дней полномасштабного вторжения Россия не смогла достичь в Украине ни одной запланированной цели.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине.

Решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими войсками.

Реклама:

Украинские войска обеспечили инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части фронта тогда, как российские войска почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые они все еще контролируют".

Детали: В ISW отметили, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача освобождения стратегически важных территорий, которые все еще находятся под контролем РФ.

Напомним: С начала полномасштабного российского вторжения почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, среди них 298 защитникам и защитницам присвоено звание Героя Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Последние новости
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
21:35
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
Все новости...
Реклама: