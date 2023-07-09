За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский

С начала полномасштабного российского вторжения почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, среди них 298 защитникам и защитницам присвоено звание Героя Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский во время выступления во Львове, куда он прибыл из Турции 8 июля вечером вместе с командирами "Азова"

Прямая речь: "500 дней полномасштабной войны. За это время тысячи и тысячи наших людей проявили силу, славу и смелость украинского народа в боях ради нашего государства.

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Почти 50 тысяч наших людей отмечены государственными наградами. 298 украинцам и украинкам присвоено высшее звание – Героя Украины. Горжусь всеми, благодарен каждому и каждой. Помним наших героев".

Детали: Зеленский поименно назвал более 270 Героев Украины. При этом он отметил, что имена некоторых воинов, которые также получили эту высшую государственную награду, пока нельзя называть.

"Не все имена мы сейчас можем называть. О некоторых героях сможем рассказать только после нашей победы, настолько особенная их отвага. Но Украина всегда будет им всем благодарна", – сказал президент.

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В то же время Зеленский отметил, что значительной части Героев Украины, чьи имена он назвал, это звание присвоено посмертно.

Что этому предшествовало: