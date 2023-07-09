Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 00:25
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

С начала полномасштабного российского вторжения почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, среди них 298 защитникам и защитницам присвоено звание Героя Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский во время выступления во Львове, куда он прибыл из Турции 8 июля вечером вместе с командирами "Азова"

Прямая речь: "500 дней полномасштабной войны. За это время тысячи и тысячи наших людей проявили силу, славу и смелость украинского народа в боях ради нашего государства.

Почти 50 тысяч наших людей отмечены государственными наградами. 298 украинцам и украинкам присвоено высшее звание – Героя Украины. Горжусь всеми, благодарен каждому и каждой. Помним наших героев".

Реклама:

Детали: Зеленский поименно назвал более 270 Героев Украины. При этом он отметил, что имена некоторых воинов, которые также получили эту высшую государственную награду, пока нельзя называть.

"Не все имена мы сейчас можем называть. О некоторых героях сможем рассказать только после нашей победы, настолько особенная их отвага. Но Украина всегда будет им всем благодарна", – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что значительной части Героев Украины, чьи имена он назвал, это звание присвоено посмертно.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами защитников "Азовстали", которых он забрал из Турции.
  • Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.

Темы: Зеленскийвойнанаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Зеленский
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: