Германия одобрила закупку боеприпасов для Украины

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку дополнительных боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma, которые будут направлены на обеспечение собственных потребностей Бундесвера и поддержку Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны Германии

Дословно: "Нападение России на Украину в корне изменило рамки политики безопасности. Это заставляет закупать дополнительные боеприпасы – как для Вооруженных сил Германии, так и для Вооруженных сил Украины.

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Украина борется за свою независимость, используя Panzerhaubitz 2000 и боевые танки Leopard 2. Потребности в 155-мм артиллерийских снарядах для гаубицы и 120-мм снарядах для боевого танка покрываются с помощью Германии".

Детали: Сообщается, что с начала захватнической войны Украина уже получила значительные объемы боеприпасов со складов Бундесвера.

Отмечается, что каждый закупочный проект Бундесвера объемом более 25 млн евро должен быть одобрен бюджетным комитетом немецкого парламента перед заключением контракта.