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Возросло количество погибших в результате обстрела Лимана в субботу

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 08:55
Возросло количество погибших в результате обстрела Лимана в субботу
лиман 8 июля, фото ова

Власти сообщают, что в результате субботнего обстрела россиян из РСЗО по Лиману Донецкой области теперь погибших девять.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Детали: Уточняется, что раненых 12 человек (в субботу сообщалось о 13).

Кроме 9 погибших в Лимане, за сутки еще один раненый и убитый в Авдеевке.

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Напомним: Утром субботы россияне обстреляли из РСЗО Лиман Донецкой области: сообщалось, что погибли по меньшей мере 8 человек, 13 получили ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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