Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу

зеленый с ермаком идут к луцкому замку, скриншот

Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в области в Замке Любарта в Луцке.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Первое: граница, ситуация в приграничной Беларуси.

Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти.

Реклама:

Третье: состояние укрытий.

Четвертое: бюджетное обеспечение.

Пятое: рабочие места".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке.

Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.