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Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 13:27
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
зеленый с ермаком идут к луцкому замку, скриншот

Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в области в Замке Любарта в Луцке.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Первое: граница, ситуация в приграничной Беларуси.

Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти.

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Третье: состояние укрытий.

Четвертое: бюджетное обеспечение.

Пятое: рабочие места".

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Напомним: Ранее Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке.

Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуцкЗеленскийграницаБеларусь
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