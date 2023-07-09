В Ростовской области заявили о работе ППО и повреждениях зданий

Россияне заявили, якобы в Ростовской области сработала система ПВО и есть повреждения зданий.

Источник: ТАСС

Детали: Губернатор Голубев уточнил, что якобы была сбита ракета в районе Каменского, осколками "частично повреждена кровля нескольких строений".

Что за здания — не уточняется.

Реклама:

В соцсетях публикуют фото, на которых россияне находят осколки вероятно от ракеты.

Напомним: Примерно в это же время так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.