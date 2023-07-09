В Ростовской области заявили о работе ППО и повреждениях зданий
Воскресенье, 9 июля 2023, 14:10
Россияне заявили, якобы в Ростовской области сработала система ПВО и есть повреждения зданий.
Источник: ТАСС
Детали: Губернатор Голубев уточнил, что якобы была сбита ракета в районе Каменского, осколками "частично повреждена кровля нескольких строений".
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Что за здания — не уточняется.
В соцсетях публикуют фото, на которых россияне находят осколки вероятно от ракеты.
Напомним: Примерно в это же время так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.
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