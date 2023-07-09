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В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 20:51
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
последствия пожара на АЗС, фото полиции

Пожар на АЗС KLO в Киеве произошел в результате столкновения автомобиля "Ауди" с заправочной колонкой, пострадали три человека, в частности водитель и пассажир авто, а также сотрудник АЗС.

Источник: Нацполиция, KLO

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Дословно полиция: "По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание.

Известно о трех пострадавших, в частности водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги различной степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Также в результате пожара повреждены несколько транспортных средств".

Детали: В KLO также рассказали подробности возникновения пожара на АЗС по адресу Броварской проспект 31/33 в воскресенье.

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Дословно KLO: "По предварительным данным и свидетельствам очевидцев: водитель кабриолета AUDI TT с пассажиром на очень высокой скорости заезжали на АЗК с нарушением правил дорожного движения (предварительно пересекая три полосы). В результате, не справившись с управлением, врезались в заправочную колонку АЗК, мгновенно вызвав пожар. Наши камеры зафиксировали момент взрыва... Здание заправки полностью сгорело. Вместе с административным зданием".

 
фото полиции

Больше деталей: В KLO добавили, что жизни пострадавшего сотрудника АЗС ничего не угрожает.

Компания опубликовала два видео, на которых видно момент аварии.

Что предшествовало: В результате пожара на АЗС в Деснянском районе Киева пострадали три человека, среди них несовершеннолетний.

Темы: Киевпожар
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