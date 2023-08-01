Атака "Шахедов" на Харьков: ранен мужчина

В результате атаки вражеских "Шахедов" на Харьков есть два попадания, один человек получил ранения.

Источник: издание "Суспільне" со ссылкой на начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко

Детали: По предварительной информации начальника полиции, пишет издание, РФ атаковала Харьков "Шахедами", применив около 6-7 дронов.

"По меньшей мере есть два попадания: одно – в здании профессионально-технического училища, второе – в центральной части города. В здании ПТУ, предварительно, не было людей, в центре Харькова ранен один человек", – сообщает "Суспільне" со ссылкой на Тимошко.

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По словам начальника полиции, никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было.

По информации издания, около половины трехэтажного здания ПТУ разрушено – обвалились два этажа центрального корпуса.

Напомним: Ранее мэр Харькова и председатель Харьковской ОВА сообщили, что российские захватчики ночью 1 августа атаковали город дронами-камикадзе, в результате попадания вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа в общежитии.