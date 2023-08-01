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В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 06:10
В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа
Разрушения в Харькове. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ПРОКУРАТУРЫ

Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате попадания в городе вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа одного из общежитий.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают".

Детали: По данным областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала, добавил глава ОВА.

Терехов уточнил, что дрон разрушил два этажа одного из харьковских общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока уточняется", – сообщил он.

Позже Харьковская областная прокуратура показала последствия ночного удара российских беспилотников по городу.

По словам представителя прокуратуры Дмитрия Чубенко, вражеские дроны поразили здание учебного заведения в Салтовском районе и спортивный объект в Шевченковском районе, где ранен охранник, которого госпитализировали.

 
Разрушения в Харькове
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ПРОКУРАТУРЫ

Напомним: Ночью 1 августа в Шевченковском районе Харькова прогремели взрывы.

Темы: Харьковобстрел
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