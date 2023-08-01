США призвали РФ вернуть Украине депортированных детей

Государственный департамент США призвал РФ прекратить депортацию украинских детей с оккупированных территорий, а вывезенных – вернуть домой.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских гражданских в Россию, включая лиц, которых насильно разлучили с их семьями...

Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть украинских детей".

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Детали: Миллер отметил, что депортация детей была одним из ключевых факторов при определении позиции правительства США о совершении РФ преступлений против человечности.

Напомним: Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, отчиталась, что с начала вторжения в Украину оккупанты вывезли в Россию более 700 тысяч украинских детей.