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Российский омбудсмен отчиталась о вывозе украинских детей в РФ: более 700 тысяч

Станислав ПогориловПонедельник, 31 июля 2023, 15:04
Российский омбудсмен отчиталась о вывозе украинских детей в РФ: более 700 тысяч
Фото: Getty Images

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, отчиталась, что с начала вторжения в Украину оккупанты вывезли в Россию более 700 тысяч украинских детей.

Источник: "Радио Свобода", "Настоящее время"

Детали: В своем докладе российская омбудсманка заявляет, что большинство украинских детей вывезли в Россию с родителями или другими родственниками.

Согласно документу, на территорию России также депортировали около 1,5 тыс. воспитанников учреждений для детей-сирот или родителей, оставшихся без попечения: 288 детей так называемой "ДНР" были отданы в России в приемные семьи.

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Дети из так называемой "ЛНР", как утверждается, вернулись в свои учреждения, однако позже 92 ребенка также были отданы в российские семьи.

С апреля по октябрь 2022 года в российские семьи оккупанты отдали 380 украинских детей из Донбасса, которые, как говорится в документе, остались без попечения родителей.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим российский диктатор Владимир Путин цинично назвал "вздутой" историю с похищением украинских детей Россией.

По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о нем Национальному информационному бюро Украины.

Депортация украинских детей в Россию – это военное преступление. По подозрению в совершении этого преступления, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Вернуть в Украину пока удалось только 386 детей.

Темы: детидепортация войнаРосcия
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