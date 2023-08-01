Беспилотник снова атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" в столице РФ

Повреждения на фасаде бизнес-центра "Москва-Сити". Скриншот из видео Telegram-канала "Astra"

Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити".

Источник: российское издание "ТАСС", Telegram-канал "Shot", мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, Telegram-канал "Astra"

Прямая речь Собянина: "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия".

Детали: Российские медиа и Telegram-каналы публикуют видео, на которых зафиксирован момент попадания беспилотника в бизнес-центр.

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Сообщается, что после взрыва возле "Москвы-Сити" поднялся дым, в здании выбиты стекла.

Telegram-каналы также сообщают о звуках взрывов в подмосковных населенных пунктах Кубинка и Одинцово.

Утверждается, что по дронам в Подмосковье якобы сработали силы ПВО.

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Позже Министерство обороны РФ подтвердило атаку беспилотников. В министерстве утверждают, что всего было три БПЛА.

Там заявили, что два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, а еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территорию комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

По данным "Shot", повреждено 150 "квадратов" остекления на здании бизнес-центра.

Отмечается, что на 21 этаже башни здания, которое атаковал беспилотник, расположено Министерство экономического развития РФ.

В то же время российское издание "ТАСС" сообщает, что из-за атаки беспилотников временно остановлена работа московского аэропорта "Внуково", а самолеты перенаправляют в другие аэропорты.

Напомним: Ночью 30 июля беспилотник уже попадал в здание бизнес-центра "Москва-Сити".