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В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 11:30
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
фото "Радио Свобода"

Во временно оккупированном Севастополе утром 1 августа остановили работу морского пассажирского транспорта.

Источник: "Крым Реалии" со ссылкой на российскую "Дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Детали: Как отметили в ведомстве оккупантов, на конечных остановках - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет "организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте".

О причинах закрытия рейда в российском ведомстве не сообщили.

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Ранее об остановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось 27 июля, когда на город обрушились ливни с градом и сильным ветром. По состоянию на 1 августа штормовых предупреждений в Севастополе не объявлялось.

В то же время 1 августа российское Минобороны заявило, что и ночь на вторник Украина якобы атаковала морскими дронами патрульные корабли Черноморского флота, которые были в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Темы: Севастополь
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