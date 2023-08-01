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Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 08:45
Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ
Морской дрон. Фото иллюстративное с defence-ua.com

Российское Минобороны заявило, что ночью 1 августа Украина якобы атаковала морскими дронами патрульные корабли Черномоского флота в 340 км на юго-запад от Севастополя.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя".

Детали: Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.

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Сообщается, что корабли российских захватчиков "продолжают выполнять поставленные задачи".

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Темы: Черное моребеспилотникиРосcияЧФ России
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