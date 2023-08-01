Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ

Российское Минобороны заявило, что ночью 1 августа Украина якобы атаковала морскими дронами патрульные корабли Черномоского флота в 340 км на юго-запад от Севастополя.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя".

Детали: Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.

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Сообщается, что корабли российских захватчиков "продолжают выполнять поставленные задачи".

Предыстория:

Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити".

Ночью 30 июля беспилотник уже попадал в здание бизнес-центра "Москва-Сити".



