Украина получила первые САУ Zuzana, которые профинансировали Словакия и еще 3 страны ЕС
Украина получила первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых финансирует Дания, Норвегия и Германия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Людовит Одор.
Источник: Одор на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом, "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N
Детали: "Наш долг – помогать, где можем и как можем", – отметил словацкий премьер.
На церемонии также присутствовал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.
"Этот проект является примером успешного сотрудничества и основой для нового военно-технического сотрудничества между Словакией и Украиной", – подчеркнул он.
Одор также подчеркнул, что способность Украины противостоять российской агрессии – "в интересах всех нас".
В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц, последняя из которых должна прибыть в следующем году.
Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) August 1, 2023
Напомним:
- В октябре 2022 года Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
- Всего страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).
- Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.