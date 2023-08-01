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Украина получила первые САУ Zuzana, которые профинансировали Словакия и еще 3 страны ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 15:27
Украина получила первые САУ Zuzana, которые профинансировали Словакия и еще 3 страны ЕС
фото: Одор в Twitter

Украина получила первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых финансирует Дания, Норвегия и Германия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Источник: Одор на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом, "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N

Детали: "Наш долг – помогать, где можем и как можем", – отметил словацкий премьер.

На церемонии также присутствовал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

"Этот проект является примером успешного сотрудничества и основой для нового военно-технического сотрудничества между Словакией и Украиной", – подчеркнул он.

Одор также подчеркнул, что способность Украины противостоять российской агрессии – "в интересах всех нас".

В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц, последняя из которых должна прибыть в следующем году.

Напомним: 

  • В октябре 2022 года Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
  • Всего страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).
  • Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

Темы: СловакияоружиеВооруженные силы
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