Лукашенко заявил, что "пошутил" о планах "Вагнера" напасть на Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях вагнеровцев, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

Источник: БЕЛТА, Европейская правда

Детали: По его словам, он "пошутил" о намерениях российских наемников, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

Прямая речь: "Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят".

Реклама:

Больше деталей: Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов". Лукашенко не уточнил, сколько наемников находится на территории Беларуси, но, по его словам, всего у группы Вагнера под контролем якобы 30 тысяч боевиков.

Прямая речь: "Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ