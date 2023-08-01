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Лукашенко заявил, что "пошутил" о планах "Вагнера" напасть на Польшу

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 15:49
Лукашенко заявил, что пошутил о планах Вагнера напасть на Польшу
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях вагнеровцев, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

Источник: БЕЛТА, Европейская правда

Детали: По его словам, он "пошутил" о намерениях российских наемников, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

Прямая речь: "Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят".

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Больше деталей: Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов". Лукашенко не уточнил, сколько наемников находится на территории Беларуси, но, по его словам, всего у группы Вагнера под контролем якобы 30 тысяч боевиков.

Прямая речь: "Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце июля Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.
  • Перед этим в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".
  • Сообщалось также, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

Темы: ЛукашенкоПольшаВагнерБеларусь
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