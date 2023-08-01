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Удар РФ по больнице в Херсоне: возросло число пострадавших

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 16:06
Удар РФ по больнице в Херсоне: возросло число пострадавших
фото местных властей

По уточненной информации, в результате обстрела российских оккупантов медучреждения в Херсоне погиб один человек и ранены пятеро.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Стало известно о еще четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне.

У них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает".

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Детали: В целом российский террористический удар по больнице 1 августа оборвал жизнь одного врача, пять человек получили ранения.

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Темы: Херсонракетный ударвойна
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