За сутки 6 человек погибли и 27 ранены из-за агрессии РФ

В результате агрессии России за сутки в Украине погибли по меньшей мере шесть гражданских, еще 27 ранены.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии.

Химический и радиационный фон в норме.

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Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов (46 взрывов) из минометов. По Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумская область: Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 28 взрывов: 3 минометных - (26 взрывов), 1 артиллерийский - (2 взрывов).

Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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В среду в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Новослободская, Середино-Будская громады. Враг бил из минометов, гранатометов, пулеметов и артиллерии. Зафиксировано 89 взрывов. Без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью агрессор попал по трем громадам Никопольского района: Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской. Бил из тяжелой артиллерии.

Повреждены 6 частных домов, гараж и авто. Побитый газопровод. Люди не пострадали. Спасатели продолжают обследование территорий. Уточняют последствия атак.

Трижды за день враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину: районный центр и Марганецкую громаду. Без жертв. Разрушены 12 частных домов, 3 гаража, 2 газопровода, 4 линии электропередач, 5 солнечных панелей.

Запорожская: трое погибших и девять травмированных, среди них - 11-месячный ребенок - следствие удара по областному центру. российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года.

За минувшие сутки военные РФ совершили 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

68 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Красного, Степногорска, Степного, Плавней, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового и Каменского. Также зафиксировано 4 авиационных удара по Орехову и Малой Токмачке, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малиновку, Ольговское и Новодаровку, 4 обстрела из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Ольговскому и Левадному и 2 ракетных удара по Запорожью и Подгорному.

В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которые оперативно доставлены в лечебное учреждение областного центра.

Поступило 54 сообщения о разрушении жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

Также около полуночи враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание городского совета, выбиты окна, двери, поврежден входной парапет.

Утром враг снова обстрелял Купянск, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря Богодуховского района, Малые Проходы Харьковского района, Гатище, Варваровка Чугуевского района, Рубленое и Отрадное Купянского района.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка.

Луганщина: оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую оборону на каждом направлении. Увеличилось и количество авиационных ударов. От них, в частности, в среду страдала Белогоровка. "Грады" и ствольная артиллерия россиян - вдоль всей линии фронта. Под огонь попали Невское и села рядом. По Невскому насчитали 15 "прилетов". Всего за сутки противник совершил 155 обстрелов (568 снарядов).

Донецкая область: 3 погибших, 10 раненых за сутки.

Россияне совершили 21 обстрел, под огнем рашистов 16 населенных пунктов: Красногоровка, Николаевка, с.Максимовка, Авдеевка, Часов Яр, с.Николаевка, с.Райское, Торецк, с.Богоявленка, с.Времовка, пгт Очеретино, с.Семеновка, пгт Заречное, с.Ильиновка, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка. Повреждены 12 жилых домов, ЛЭП, хозяйственная постройка, магазин, завод ПАО "АЗМК".

Николаевщина: в среду вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также в среду нанесены артиллерийские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 65 обстрелов (335 снарядов), из них по г. Херсон - 4 обстрела (16 снарядов).

Россияне попали в районы 25 населенных пунктов области; территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередач в Херсонском районе; территорию медицинского учреждения в Бериславском районе; территорию дошкольного учреждения в Херсоне.

В результате вражеского артиллерийского обстрела детского сада в Херсоне ранения получил 73-летний слесарь; пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.Также враг обстрелял с. Никольское. Осколочные ранения получила 57-летняя женщина. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

Всего за сутки из-за российской агрессии два человека получили ранения.