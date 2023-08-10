Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Алексей Резников на САУ "Богдана", архивное фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата.

Источник: собеседники "Украинской правды" во власти

Детали: Отставка Резникова снова на рассмотрении: по данным УП, она перешла из теоретически возможной в практически возможную.

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В начале февраля, после ряда скандалов, отставка Резникова уже обсуждалась. Кандидатом на министра обороны тогда был начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Сам Резников когда-то выражал желание работать министром юстиции, но на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился – поэтому в феврале все остались на своих местах.

Сейчас, по данным УП, Зеленский снова ищет кандидатов на замену Резникову – и уже с двумя людьми из правительства были разговоры об этом.

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Первый – это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Были ли разговоры с другими кандидатами, УП не известно.

Резников якобы не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность на самом деле – тоже не известно.

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