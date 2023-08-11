Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW

Власти России пытаются национализировать "Яндекс", чтобы контролировать информационное пространство, готовясь к президентским выборам.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики указывают на то, что Кремль, вероятно, пытается национализировать российского интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к президентским выборам в России 2024 года.

И отмечают, что "Яндекс", вероятно, пытался балансировать между Кремлем и его зарубежными руководящими органами, но сейчас, похоже, проигрывает битву Кремлю.

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Кремль, похоже, заставляет "Яндекс" продать или дистанцироваться от международных дочерних компаний, включая сервис такси Yango Israel, чтобы выполнить российские законы о раскрытии данных, которые требуют от "Яндекса" предоставлять все данные пользователей - не только пользователей в России - Федеральной службе безопасности РФ.

Российское правительство ранее оштрафовало "Яндекс" за невыполнение этого закона, несмотря на заявления "Яндекса" о том, что он не может предоставить запрашиваемые данные.

Российское правительство также ранее оштрафовало генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за несоблюдение российских законов о цензуре, возможно, пытаясь заставить "Яндекс" соблюдать российские законы о цензуре не только в России, но и во всем мире, чтобы подорвать его глобальную деятельность и базу пользователей.

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Официальные представители ИТ-компании ранее заявляли, что "Яндекс" стремится соблюдать законы в каждой стране, где он работает, и осуждали российские усилия по сбору данных, утверждая, что они предоставляют данные о пользователях только правительствам пользователей в этой конкретной стране.

Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин пытался превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую будет контролировать личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Основатель и бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож публично осудил вторжение в Украину 10 августа, и некоторые российские инсайдерские источники предположили, что заявление Воложа было "белым флагом", свидетельствующим о том, что он согласился с тем, что Кремль, скорее всего, пойдет дальше со своими предположениями о формальной национализации.

Агентство Reuters сообщило, что его источники в "Яндексе" опасаются "оттока мозгов", если Кремль национализирует "Яндекс", поскольку многие сотрудники "Яндекса" покинули Россию после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кремль, вероятно, знает об этом беспокойстве, поскольку инвесторы, связанные с кремлевскими чиновниками, а не с российскими государственными учреждениями, недавно подали заявки на покупку "Яндекса".

Возможная передача "Яндекса" аффилированным лицам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко свидетельствует о том, что Путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, особенно после мятежа группы "Вагнера" 24 июня.

Эксперты предполагают: вероятно, Путин награждает Кириенко, чтобы еще больше обеспечить его лояльность накануне президентских выборов 2024 года, особенно учитывая то, что тот был контактным лицом Кремля по делам и выборам в оккупированной Украине.

В обзоре отмечается, что "ЧВК Вагнер" продолжает сохранять присутствие на объектах в Беларуси, и статус ее вывода в Россию, по слухам, остается неясным.

ISW не заметила контрсвидетельств, опровергающих недавние предположения от 8 августа о том, что "Вагнер" вывез автобусами от 500 до 600 человек из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

Российские источники предполагают, что силы "Вагнера" планируют провести второй этап своего якобы вывода из Беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов "ЧВК" останется в Беларуси, чтобы тренировать белорусских военных.

При этом основатель "ЧВК" Евгений Пригожин до сих пор не прокомментировал эти предположения ни напрямую, ни через посредников, как он это делал ранее, что свидетельствует о том, что Пригожин, возможно, не имеет полной свободы комментировать будущее "Вагнера".

Ключевые выводы ISW за 10 августа: