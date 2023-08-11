Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов – сводка

За минувшие сутки украинские защитники нанесли удары с неба и земли по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток состоялось 34 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Блешня, Карповичи Черниговской области; Заречье, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Редкодуб, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Невского, Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам россиян подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Острое, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении войска РФ нанесли авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Шляховое, Львовское, Казацкое, Антоновка и Великанское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.