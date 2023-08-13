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За минувшие сутки произошло почти 40 боевых столкновений с врагом – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 06:56
За минувшие сутки произошло почти 40 боевых столкновений с врагом – сводка
ФОТО: ГЕНШТАБ

В течение 12 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 39 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьево Казачка Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка Сумской области и Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спирного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевка, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нанес артиллерийских обстрелов по более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Темы: Вооруженные силыГенштабРосcиявойна
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