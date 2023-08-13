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Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение на 3 направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 августа 2023, 19:15
Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение на 3 направлениях – Генштаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Россияне в воскресенье предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение на Бахмутском, Шахтерском и Запорожском направлениях, всего за сутки произошло 24 боестолкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 24 авиационных ударов и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огирцево, Окип, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Серебрянка, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Приволье Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Спеповое, Керамик, Новокалиново, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного и Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Зеленый Гай Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Антоновка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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