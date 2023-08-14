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Фонд Сороса почти полностью сворачивает деятельность в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 19:51
Фонд Сороса почти полностью сворачивает деятельность в ЕС
ФОТО: GETTY

Фонд "Открытое общество", основанный филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом, решил почти полностью свернуть деятельность в Европейском Союзе.

Источник: как пишет "Европейская правда", стало известно венгерской службе "Радио Свобода".

Детали: Причиной сворачивания деятельности "Открытого общества" в ЕС стало то, что институты и правительства Евросоюза тратят много денег на те же направления, которыми занимается фонд. Поэтому там решили сосредоточиться на других частях мира, где работа будет более эффективной.

В прошлую пятницу все венгерские организации, которые получали финансирование от фонда "Открытое общество", получили письмо с сообщением, что фонд фактически прекращает свою деятельность в Европейском Союзе и перемещает свои ресурсы в другие части мира.

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В письме также цитируется решение Совета директоров "Открытого общества", согласно которому руководство фонда "приняло решение о радикальном изменении стратегического направления" с целью максимизации влияния ресурсов организации.

Реорганизация фонда запланирована на следующий год, поэтому ее европейские программы могут прекратиться уже в 2024 году.

Политический директор офиса премьер-министра Венгрии Балаш Орбан, комментируя сообщение о сворачивании работы "Открытого общества", написал в Facebook: "Мы, венгры, имеем исторический опыт: мы поверим в то, что оккупационные войска действительно покидают континент, только тогда, когда последний солдат Сороса покинет Европу и Венгрию. До этого нам еще далеко..."

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Что предшествовало: 

  • 93-летний Джордж Сорос в июне объявил, что передаст контроль над своей финансовой империей сыну Александру Соросу.
  • Филантроп Джордж Сорос, являющийся уроженцем Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение зла и намерений подорвать венгерскую государственность. При премьерстве стипендиата Соросовой программы Виктора Орбана был закрыт финансируемый им университет, а также принят антимигрантский закон, названный "стоп Сорос".

Темы: ЕС
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