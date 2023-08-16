Нескольких россиянок, вероятно, отравили за границей – The Insider

Расследователи "The Insider" установили, что с осени 2022 года произошла серия отравлений россиян, которые уехали из РФ: пострадали журналистки Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда "Свободная Россия" Наталия Арно.

Источник: "The Insider"

Дословно: "В течение последнего года новая волна отравлений затронула уехавших из России журналистов и активистов, выяснил The Insider. В октябре в Мюнхене была отравлена журналистка "Новой газеты" и "Медузы" Елена Костюченко, неделю спустя с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян в Тбилиси, а весной нейротоксичным веществом была отравлена глава Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно".

Детали: Преступники пока не идентифицированы, но редакция посовещалась с пострадавшими и решила предать огласке имеющиеся данные, "чтобы предупредить уехавших из России активистов и журналистов о существующей угрозе". Издание не исключает, что уже есть и другие жертвы отравлений.

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Случаи Елены Костюченко, Ирины Баблоян и Наталии Арно "The Insider" изучил вместе с врачами – экспертами по отравляющим веществам. Среди них специалист по химическому оружию, ранее работавший в Организации по запрещению химического оружия, российский ученый, ранее работавший в курируемой ФСБ секретной программе по разработке отравляющих веществ, и около десятка врачей разных специальностей, включая российского врача, принимавшего активное участие в реанимации Алексея Навального и Дмитрия Быкова.

Елена Костюченко, которая делала репортажи из Херсона в начале войны, перед поездкой в Мариуполь 30 марта 2022 года получила предупреждение о подготовке покушения на нее руками "кадыровцев". Костюченко выехала из Запорожья, а затем и из Украины. Главред советовал ей не возвращаться из Европы в Россию.

Костюченко, вероятно, отравили в Мюнхене 18 октября 2022 года, во время обеда с подругой. В Мюнхен она приехале из Берлина для оформления украинской визы. Уже по дороге назад она почувствовала себя плохо. С тех пор ее мучала тошнота, боли, бессонница, позже – отеки.

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Анализ на токсины Елена попыталась сделать впервые аж через два месяца – но из-за ряда странных обстоятельств так и не получила результат. Дело Костюченко закрыли, а потом возобновили.

По данным "The Insider", какое-то вещество в крови Елены превышало норму, но сделать однозначный вывод, что именно оно вызвало отравление, было невозможно.

Ирина Баблоян, вероятно, была отравлена в Тбилиси 25 октября 2022 года. Она жила в гостинице "King Tamar". Вечером 25 октября она почувствовала себя не очень хорошо, а наутро проснулась уже с сильной слабостью и головокружением. Вечером 26 октября проявился ладонно-подошвенный синдром: ладони и стопы стали багровыми и "горели".

В дороге на Ереван 27 октября Ирине стало хуже, появилась сильная тревога.

Симптомы Елены и Ирины были похожи (боль выше желудка, тошнота, металлический вкус во рту), но у Баблоян еще и периодически возникали покраснения на коже.

Ирина к токсикологу не обращалась, сделала только анализы на аллергию (они были отрицательными на все известные аллергены). Переехав через несколько месяцев в Берлин, она всё же сдала кровь для токсикологического анализа.

Однако результаты анализов ей не пришли: в "Шарите" заявили, что ее образцы крови потерялись. Ирину, как и Елену, допрашивали немецкие полицейские.

Наталия Арно была отравлена в Праге, вероятно – в номере отеля "Garden Court" в ночь со 2 на 3 мая 2023 года: двери комнаты были открыты, в ней витал запах парфюма. Под утро у Наталии очень болели зубы и язык, потом боль стала "гулять" по телу.

Наталия не стала обращаться к врачам в Праге и в тот же день улетела в Вашингтон (где сейчас проживает). Там она обратилась за медицинской помощью и уже 4 мая сдала анализы крови (единственная из отравленных, кто успел это сделать быстро).

Ее дело все еще расследуют правоохранительные органы США. Результаты токсикологического анализа пока неизвестны, но врачи сообщили Наталии, что она была отравлена нейротоксичным веществом (без уточнения, каким).

По мнению эксперта, ранее занимавшегося разработкой отравляющих веществ, симптомы Наталии, в том числе онемения, указывают на нервно-паралитическое вещество. К классу таких веществ относятся и все виды "Новичка", но по одним лишь этим симптомам конкретизировать класс вещества невозможно.

При чистке зубов яд мог попасть в микропоры в полости рта и через несколько часов начать действие – нервно-паралитический яд в таком случае может быть очень болезненным.

Возможно, это отравление было уже не первой попыткой. В конце июля 2021 года Наталия была на мероприятии в Вильнюсе, где встречалась с активистами. Там в один из дней она также почувствовала запах парфюма в номере, вскоре у нее поднялась температура, она почувствовала слабость, а по всему телу появилась сыпь.

В то же время, "The Insider" не подтверждает заявления активисток Любови Соболь и Эльвиры Вихаревой об их отравлениях.