Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Валентина РоманенкоСреда, 16 августа 2023, 16:46
Вымогали долг с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры
фото СБУ

На Житомирщине задержали лидеров и участников преступной группировки, которые требовали 190 тысяч гривен от военнослужащего.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Житомирская областная прокуратура, СБУ

Дословно ДСР: "В случае отказа уплатить деньги злоумышленникам они угрожали убить беременную жену потерпевшего. По результатам полицейской спецоперации задержаны 8 фигурантов".

Детали: По данным следствия, организовали преступную деятельность двое "криминальных авторитетов". Они же привлекли лиц с криминальным опытом.

Реклама:

По оперативным данным, в ее состав входили жители Коростышевской городской ОТГ в возрасте 22-35 лет, отмечают в прокуратуре.

Силой и угрозами физической расправы участники банды заставляли жителей региона платить им деньги. Для запугивания потерпевших даже обустроили несколько так называемых "застенков" в Коростышеве, в которых с ними "работали".

У одного из потерпевшего - военнослужащего из Житомира - участники преступной группировки требовали 190 000 гривен несуществующего долга. Сначала назвали меньшую сумму, при встречах каждый раз добавляли проценты. В случае отказа уплатить злоумышленникам деньги угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военнослужащего.

ВИДЕО ДНЯ

Когда денег не получили, доставили военного по месту жительства одного из участников группы. Нанесли ему многочисленные побои с применением спортивного орудия. Если требования не выполнит - обещали физическую расправу.

В другом случае они требовали 70 тысяч гривен у жителя Коростышева. После угроз мужчина был вынужден передать вымогателям часть "долга", отмечают в прокуратуре.

Для обезвреживания деятельности группировки и задержания его участников правоохранители провели спецоперацию. В результате задержали 8 человек - лидеров и активных участников организованной преступной группы - во время передачи им очередного "транша".

Кроме того, по местам жительства и автомобилях фигурантов изъяли более 100 тысяч гривен, почти 6000 евро, оружие, наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи другие вещи, имеющие значение для досудебного расследования.

Восьмерым участникам группировки сообщено о подозрениях, в зависимости от роли и участия в преступной деятельности, говорят в ДСР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжается сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех участников группировки.

 

Темы: Житомирская областькриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Житомирская область
Четыре области подверглись атаке "Шахедами", на Житомирщине попало в инфраструктурный объект
Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: