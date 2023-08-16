Вымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

На Житомирщине задержали лидеров и участников преступной группировки, которые требовали 190 тысяч гривен от военнослужащего.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Житомирская областная прокуратура, СБУ

Дословно ДСР: "В случае отказа уплатить деньги злоумышленникам они угрожали убить беременную жену потерпевшего. По результатам полицейской спецоперации задержаны 8 фигурантов".

Детали: По данным следствия, организовали преступную деятельность двое "криминальных авторитетов". Они же привлекли лиц с криминальным опытом.

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По оперативным данным, в ее состав входили жители Коростышевской городской ОТГ в возрасте 22-35 лет, отмечают в прокуратуре.

Силой и угрозами физической расправы участники банды заставляли жителей региона платить им деньги. Для запугивания потерпевших даже обустроили несколько так называемых "застенков" в Коростышеве, в которых с ними "работали".

У одного из потерпевшего - военнослужащего из Житомира - участники преступной группировки требовали 190 000 гривен несуществующего долга. Сначала назвали меньшую сумму, при встречах каждый раз добавляли проценты. В случае отказа уплатить злоумышленникам деньги угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военнослужащего.

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Когда денег не получили, доставили военного по месту жительства одного из участников группы. Нанесли ему многочисленные побои с применением спортивного орудия. Если требования не выполнит - обещали физическую расправу.

В другом случае они требовали 70 тысяч гривен у жителя Коростышева. После угроз мужчина был вынужден передать вымогателям часть "долга", отмечают в прокуратуре.

Для обезвреживания деятельности группировки и задержания его участников правоохранители провели спецоперацию. В результате задержали 8 человек - лидеров и активных участников организованной преступной группы - во время передачи им очередного "транша".

Кроме того, по местам жительства и автомобилях фигурантов изъяли более 100 тысяч гривен, почти 6000 евро, оружие, наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи другие вещи, имеющие значение для досудебного расследования.

Восьмерым участникам группировки сообщено о подозрениях, в зависимости от роли и участия в преступной деятельности, говорят в ДСР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжается сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех участников группировки.