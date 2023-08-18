За минувшие сутки произошло 33 боевых столкновения с врагом – Генштаб

В течение 17 августа между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 33 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки состоялось 33 боевых столкновения".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности Вильчики, Николаевское Черниговской области; Покровка, Новодмитровка, Рясное Сумской области и Охримовка, Малая Волчья, Бударки, Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крохмальное Харьковской области и Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное, Зваровка, Федоровка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Северное, Железное, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Степное, Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Днепровское, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожено 2 вражеских ударных вертолета "Ка-52" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.