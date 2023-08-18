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Количество участников украинской Формулы мира возросло до 63 - ОП

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 19:30
Количество участников украинской Формулы мира возросло до 63 - ОП
Андрей Ермак, фото Офиса президента

К украинской Формуле мира присоединились еще 8 стран, увеличив общий список до 63 государств.

Источник: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телемарафоне "Единые новости"

Детали: По его словам, в пятницу состоялась встреча с послами Албании, Кипра, Малайзии, Молдовы, Мальты, Словении, Таиланда и Вьетнама, где дипломаты заявили, что присоединяются к Формуле.

Также на встрече говорили об экологии.

Прямая речь: "Речь шла о колоссальном экологическом ущербе для Украины от войны.

Мы работаем над оценкой этих убытков, чтобы они стали частью компенсации, репараций, которые будут предъявлены стране-оккупанту для уплаты".

Предыстория: 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялась встреча относительно будущего саммита Формулы мира, которую предложил официальный Киев. В ней приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь - в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.

Темы: формула мирамирвойна
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