За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 18 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 36 боевых столкновений.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водолаги Сумской области и Стрелечья, Волчанск, Красный Яр, Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново и Авдеевы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Тоненькое, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.