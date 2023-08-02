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Киевскую область атакуют вражеские беспилотники: работает ПВО

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 01:13
Киевскую область атакуют вражеские беспилотники: работает ПВО
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 2 августа российские беспилотники атакуют Киевскую область, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

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Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Напомним: Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края.

Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
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