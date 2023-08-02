Киевскую область атакуют вражеские беспилотники: работает ПВО
Среда, 2 августа 2023, 01:13
Ночью 2 августа российские беспилотники атакуют Киевскую область, по ним работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
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Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".
Напомним: Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края.