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В сторону Измаила летят "Шахеды": в ОВА просят не снимать работу ПВО

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 01:29
В сторону Измаила летят Шахеды: в ОВА просят не снимать работу ПВО
Из России летели Шахеды – Воздушные силы ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В сторону юга Одесской области, в направлении города Измаил, летят вражеские беспилотники типа "Шахед", областная военная администрация призвала жителей региона не игнорировать тревогу и не документировать работу сил ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Группа БпЛА "Shahed" движется над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила".

Детали: Глава ОВА призвал жителей всей Одесской области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не снимать работу ПВО.

Напомним: Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края.

Темы: ШахедОдесская областьПВО
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