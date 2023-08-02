На юге Одесской области работают силы ПВО – ОВА
Среда, 2 августа 2023, 03:01
Российские захватчики ночью 2 августа атакуют ударными беспилотниками юг Одесской области, их атаку отражают силы противовоздушной обороны.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Враг продолжает атаковать юг Одесской области ударными БпЛА. Наши силы ПВО работают.
Прошу всех оставаться в укрытиях".
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Детали: Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские "Шахеды" движутся в сторону города Измаил Одесской области.
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