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На юге Одесской области работают силы ПВО – ОВА

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 03:01
На юге Одесской области работают силы ПВО – ОВА
Иллюстративное фото Воздушных сил

Российские захватчики ночью 2 августа атакуют ударными беспилотниками юг Одесской области, их атаку отражают силы противовоздушной обороны.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Враг продолжает атаковать юг Одесской области ударными БпЛА. Наши силы ПВО работают.

Прошу всех оставаться в укрытиях".

Детали: Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские "Шахеды" движутся в сторону города Измаил Одесской области.

Темы: ШахедОдесская областьПВО
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