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Атака "Шахедов" на Киев: повреждены нежилые помещения

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 03:45
Атака Шахедов на Киев: повреждены нежилые помещения
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Обломки сбитых силами противовоздушной обороны российских ударных беспилотников, которые ночью 2 августа атаковали Киев, упали в Соломенском, Святошинском и  Голосеевском районах столицы, повреждены нежилые помещения.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Попко: "В результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в Соломенском районе столицы.

Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе".

Детали: По словам Кличко, в Соломенском районе Киева есть повреждения нежилого помещения, а в Святошинском районе после падения обломков БпЛА загорелось дерево.

На место падения обломков выехали пожарно-спасательные службы.

Позже в КГВА уточнили, что повреждения нежилых помещений зафиксированы в Соломенском и Святошинском районах.

В администрации добавили, что информация о пострадавших пока не поступала.

Также, по словам Кличко, поступило сообщение экстренным службам о взрыве в Голосеевском районе, информация уточняется.

Дополнено в 03:45. Согласно обновленным данным Кличко, в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БпЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение, а в Святошинском районе было возгорание дерева.

По словам главы Киева, информация о взрыве в Голосеевском районе на месте не подтвердилась.

В результате атаки вражеских беспилотников жертв и пострадавших в столице нет, добавил Кличко.

В то же время КГВА сообщает, что зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. "Части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения. Информация о пострадавших отсутствует. Подразделения ГСЧС работают на местах", – сообщили в администрации.

Темы: КиевШахедПВО
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