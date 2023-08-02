"Шахеды" атакуют Киев: в городе работает ПВО
Среда, 2 августа 2023, 02:46
Российские ударные беспилотники ночью 2 августа атакуют Киев, по ним работают силы противовоздушной обороны.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Прямая речь Попко: "В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".
Детали: Воздушные силы сообщили, что вражеские "Шахеды" атакуют Киев с юго-западного и северного направлений.
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В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Напомним: Ранее сообщалось, что ночью 2 августа вражеские беспилотники атаковали Киевскую область.