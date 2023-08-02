"Шахеды" атакуют Киев: в городе работает ПВО

Российские ударные беспилотники ночью 2 августа атакуют Киев, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Попко: "В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

Детали: Воздушные силы сообщили, что вражеские "Шахеды" атакуют Киев с юго-западного и северного направлений.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Напомним: Ранее сообщалось, что ночью 2 августа вражеские беспилотники атаковали Киевскую область.