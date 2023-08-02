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"Шахеды" атакуют Киев: в городе работает ПВО

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 02:46
Шахеды атакуют Киев: в городе работает ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Российские ударные беспилотники ночью 2 августа атакуют Киев, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Попко: "В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

Детали: Воздушные силы сообщили, что вражеские "Шахеды" атакуют Киев с юго-западного и северного направлений.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Напомним: Ранее сообщалось, что ночью 2 августа вражеские беспилотники атаковали Киевскую область.

Темы: ШахедПВОКиев
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