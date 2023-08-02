Враг ночью атаковал объекты инфраструктуры на юге Одесской области: поврежден элеватор

Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

Напомним: Российские захватчики ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.