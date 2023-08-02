Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 09:23
ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки – Генштаб
Андреевка, бахмутское направление, скрин с карты DEEPSTATE

Украинские защитники выбили врага с позиций южнее Андреевки, что в районе Бахмута.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения Силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются".

 
DEEPSTATE

Детали: Также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах. 

Генштаб ВСУ сообщает, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы.

Отметим, что в эфире национального телемарафона новостей спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук заявил, что "в ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки". Он сообщил об этом, комментируя ситуацию на Бахмутском, а не авдеевском направлении, где собственно расположена Авдеевка.

Кроме того, заодно с Авдеевкой он упомянул Клещеевку и Кудрюмовку, которые находятся рядом именно с Андреевкой. На официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook не сообщалось о выбивании врага южнее Авдеевки, упоминается только Андреевка.

Напомним: Комментируя информацию о боевых действиях вблизи Андреевки, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый уточнил, что возможное освобождение этого населенного пункта улучшит тактическое положение наших сил и позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.

Темы: БахмутконтрнаступлениевойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
Защитники за неделю освободили 12,6 кв. км на юге и 2 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
Силы обороны продвигаются возле Бахмута и на юге – Маляр
Зеленский приехал на передовую к ССО
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: