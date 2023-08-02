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ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 09:23
ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки – Генштаб
Андреевка, бахмутское направление, скрин с карты DEEPSTATE

Украинские защитники выбили врага с позиций южнее Андреевки, что в районе Бахмута.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения Силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются".

 
DEEPSTATE

Детали: Также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах. 

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Генштаб ВСУ сообщает, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы.

Отметим, что в эфире национального телемарафона новостей спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук заявил, что "в ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки". Он сообщил об этом, комментируя ситуацию на Бахмутском, а не авдеевском направлении, где собственно расположена Авдеевка.

Кроме того, заодно с Авдеевкой он упомянул Клещеевку и Кудрюмовку, которые находятся рядом именно с Андреевкой. На официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook не сообщалось о выбивании врага южнее Авдеевки, упоминается только Андреевка.

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Напомним: Комментируя информацию о боевых действиях вблизи Андреевки, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый уточнил, что возможное освобождение этого населенного пункта улучшит тактическое положение наших сил и позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.

Темы: БахмутконтрнаступлениевойнаВооруженные силы
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