Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите последнего в Турцию, а также обсудили "зерновую сделку".

Источник: канцелярия Эрдогана

Дословно: "Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию".

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Детали: Эрдоган подчеркнул, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации", а также подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостиком мира".

Он заявил, что долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы, и что больше всего пострадают страны, которые нуждаются в зерне и имеют низкие доходы. Эрдоган отметил, что цены на зерновые культуры, которые снизились на 23 процента ранее, увеличились на 15 процентов за последние две недели.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.

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Справочно: По ордеру МУС Путина могут арестовать в любой из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Турция не ратифицировала этот документ и не признает юрисдикцию суда в Гааге.

Что предшествовало:

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

Напомним: