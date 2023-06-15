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В Кремле подтвердили, что Путин планирует приехать в Турцию

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 18:58

Российский президент Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но его конкретных сроков пока нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому "Интерфаксу" сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту (Путину – ред.) посетить Турцию. Планы есть, но конкретных сроков еще не обсуждали", – отметил Ушаков.

Ранее СМИ писали, что президент РФ мог приехать в Турцию на открытие атомной электростанции "Аккую", построенной "Росатомом", в апреле, или на инаугурацию Эрдогана в июне.

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Лично лидеры России и Турции виделись последний раз в июле 2022 года во время визита в Иран.

Как известно, Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что российские военные не смогут использовать ни одну поставленную продукцию в военных целях.

Темы: ПутинРосcияТурция
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