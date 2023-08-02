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ВСУ вооружают новым украинским FPV-дроном

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 13:28
ВСУ вооружают новым украинским FPV-дроном
иллюстративное фото УП

Министерство обороны отдает на эксплуатацию в Вооруженные силы Украины уже 10 модель FPV-дрона.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: "Имеем небольшой юбилей.

Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное - сохраненные жизни наших воинов.

 

Необходимые процедуры сегодня завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, далее - мой приказ.

Это результат совместной работы, за которую хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "Армию дронов", компанию-производителя и всех привлеченных к процессу специалистов".

Детали: Резников уточнил, что этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих.

По словам министра, следующий уровень - производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость снабжения армии при любых обстоятельствах.

Глава МОУ отметил, что за 15 месяцев оборонное ведомство уже приняло на вооружение/к эксплуатации более 30 моделей БПЛА различных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.

Прямая речь: "Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация.

Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность себя проявить...

Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя".

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"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Темы: беспилотникиМинобороныРезников
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