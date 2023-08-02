На Закарпатье разоблачили военкома с документами РФ, которому подчиненные возводили дом

На Закарпатье правоохранители разоблачили руководителя районного территориального центра комплектования, у которого нашли символику РФ и выданные в России документы, и который заставлял подчиненных строить собственный дом.

Источник: пресс-служба МВД Украины

Дословно: "Земельный участок под строительство начальник одного из подразделений РТЦК приобрел во время военного положения, после чего построил на нем частную усадьбу. Оформил имущество фигурант на близкого родственника".

Детали: Сообщается, что во время обыска на строительной площадке полицейские обнаружили военнослужащих, которые в служебное время возводили дом для своего начальника.

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Также во время обысков правоохранители изъяли служебную документацию, драгоценные металлы, деньги.

Кроме того, у фигуранта нашли георгиевские ленты, российский флаг, одежду с символикой страны-агрессора, а также личные документы, выданные на территории РФ.

Военкому грозит наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет.

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Сейчас принимаются меры по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Что предшествовало: С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы военкоматов и ВВК; вручили 21 подозрение.