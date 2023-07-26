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ГБР вручило 21 подозрение из-за нарушений в работе военкоматов и ВВК – Минобороны

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 июля 2023, 16:17
ГБР вручило 21 подозрение из-за нарушений в работе военкоматов и ВВК – Минобороны
Иллюстративное фото из Facebook ВСУ

С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы военкоматов и ВВК; вручили 21 подозрение.

Источник: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Детали: Павлюк сообщил, что созданные рабочие группы от Минобороны работают в регионах. Он заверил, что анализируется опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве и обращения граждан.

Всего от граждан принято более 2 300 обращений. Это охватывает весь спектр вопросов при взаимодействии с военкоматами: от коррупции до организационных проблем. Павлюк заверил, что каждое обращение прорабатывается индивидуально.

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Прямая речь: "Продолжается работа со стороны правоохранительных органов по проверке руководящего состава ТЦК и СП. НАПК сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни.

Активно работает ГБР. С начала войны расследует 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлено в суд". 

Больше деталей: По его словам, также продолжается работа над предложениями изменений в нормативно-правовые акты. Кроме этого, в приоритете - цифровизация работы центров комплектования.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании, в Украине начались проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).
  • Зеленский сообщал, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что результаты инспекции военкоматов должны быть до конца месяца.

Темы: ГБРТЦК
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