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Оккупанты убили по меньшей мере 10 749 гражданских − ОГП

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 18:24
Оккупанты убили по меньшей мере 10 749 гражданских − ОГП
Спасатели несут тело погибшего, которого достали из-под завалов жилого дома в Кривом Роге, куда попала российская ракета 31 июля. Фото ГСЧС

Офис генерального прокурора имеет подтвержденные данные о 10 749 погибших рук оккупантов гражданских лиц и о 15 599 раненых с начала полномасштабной войны.

Источник: руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Белоусова: "Имеем подтверждение по 10 749 погибших гражданских и 15 599 раненых. Из этого количества 499 погибших − это дети, 1 тысяча 90 детей ранены.

Понимаем, что эти цифры − просто вершина айсберга. Когда деоккупируем наши территории, то цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз".

Детали: Белоусов предположил, что только в одном Мариуполе "будут десятки тысяч погибших".

Он также добавил, что правоохранители будут пытаться установить всех жертв оккупантов, хотя это будет непросто − потому что "россияне могли перезахоронить, вывезти, а тела мы не найдем".

В то же время представитель ОГП добавил, что благодаря партнерам система идентификации тел "улучшилась в разы", а количество лабораторий, возможность анализа ДНК − сейчас несопоставима с тем, что было в Украине раньше.

Темы: Росcиявойнажертвы
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